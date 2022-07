CPLP fez 26 anos

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) celebrou este domingo o seu 26º aniversário. Contudo, já é algo pensado há quase 40 anos.

A comunidade teve início numa visita do ministro dos Negócios Estrangeiros português em 1983, Jaime Gama. Referiu, em visita de estado a Cabo Verde que “o processo mais adequado para tornar consistente e descentralizar o diálogo tricontinental (…) seria realizar cimeiras rotativas bienais de Chefes de Estado ou Governo, (…) bem como avançar com a constituição de um grupo de língua portuguesa no seio da União Interparlamentar”, referido no site da CPLP.

O primeiro passo na criação da CPLP foi dado no Brasil, em 1989. Os chefes de Estado e de Governo dos Países de Língua Portuguesa (à época, sete nações), criaram em reunião o Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), para promoção da língua portuguesa.

A primeira cimeira de chefes de Estado deu-se a 17 de julho de 1996, em Lisboa, a única cidade que hospedava embaixadas de todos os estados-membros. Foi o marco do início da CPLP, que se veio a expandir quando Timor-Leste conquistou a independência, em 2002; e em 2014, depois de um processo minucioso de adesão da Guiné Equatorial.

O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, celebrou o aniversário nas redes sociais, reforçando a união pela língua, pela cooperação e, recentemente, pela cidadania.

A @_CPLP comemora hoje 26 anos de vida. É uma comunidade unida pela língua, pela cooperação e agora também, com o acordo de mobilidade, pela cidadania. A Assembleia Parlamentar da CPLP é um importante fórum de concertação entre os Estados Membros. — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) July 17, 2022

#portugalpositivo