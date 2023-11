“Cozinha dos Ganhões” chega quinta-feira a Estremoz

A 29.ª edição da “Cozinha dos Ganhões”, o maior certame gastronómico do Alentejo, abre na quinta-feira às 18h00, em Estremoz, no distrito de Évora, para promover o turismo e a gastronomia da região.

A denominação de “ganhão” era atribuída antigamente aos trabalhadores da lavoura nas herdades do Alentejo.

O festival gastronómico, promovido pelo município e que decorre até domingo no parque de feiras e exposições da cidade, com entrada gratuita, conta com a participação de oito restaurantes, com áreas destinadas a quem pretender petiscar, e quatro doceiros.

O certame, que atrai milhares de visitantes, conta ainda com expositores de produtos regionais e artesãos do concelho, oferecendo “muita animação cultural e convívio”.

De acordo com a autarquia, a iniciativa tem como principal objetivo o “desenvolvimento e promoção turística do concelho”, valorizando as tradições e os costumes de Estremoz e do Alentejo.

O programa de animação inclui, entre outras iniciativas, espetáculos com os grupos Banza, na quinta-feira, De Moda em Moda, na sexta-feira, e Moura Encantada, no sábado.

O evento vai apresentar o que “o Alentejo tem de melhor”, nomeadamente a gastronomia, produtos regionais, doçaria, vinhos e artesanato, realçou o município.

Paralelamente decorre também a 8.ª edição da feira “Estremoz Caça, Pesca e Atividades na Natureza”, com a participação de cerca de 40 expositores num dos pavilhões do parque de feiras, que inclui um programa de atividades relacionadas com estes setores, organizada pela Confraria dos Amigos do Campo, com o apoio do município.