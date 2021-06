Covilhã quer ser Cidade Criativa da UNESCO no design

A Covilhã já submeteu candidatura a Cidade Criativa da UNESCO na área de ‘design’, anunciou aquela autarquia do distrito de Castelo Branco.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a autarquia explica que a entrega do dossiê ao secretariado nacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês) foi feita na terça-feira, tendo o presidente da Câmara Municipal, Vítor Pereira, “recebido a nota da boa aceitação do documento”.

A informação municipal destaca que o processo foi iniciado há três anos e que contou com uma preparação “abrangente e dialogante”, havendo agora fortes expectativas.

“Com fortes expectativas, o executivo municipal, em particular a vereadora Regina Gouveia, e a Equipa de Projeto da C3D UNESCO assinalam o momento com grande satisfação e agradecimento a todos os que ajudaram na criação de parcerias, na definição do plano de ação e na preparação e na depuração do dossiê de candidatura”, é referido no mesmo comunicado da autarquia.

Citado pela Câmara, o diretor executivo da candidatura, Francisco Paiva, lembra que “a viagem” não chegou ao fim e salienta que a equipa segue com “ânimo redobrado”.

A Covilhã Cidade Criativa do Design prevê fomentar a colocação da cultura e da criatividade como valores ecossistémicos fundamentais para o desenvolvimento da cidade e da região, regenerar o património e valorizar os produtos endógenos, especialmente os ligados aos têxteis, mas estendendo o ‘design’ a outros campos criativos.

Estabelecer uma cultura de ‘design’ eficaz e intersetorial, que mude e reaja de forma holística às adversidades, como as alterações climáticas e demográficas, promover um ecossistema mais resiliente, inclusivo e sustentável, com rotinas de cocriação entre entidades locais e estrangeiras, são outros dos objetivos.

Esta candidatura quer ainda contribuir para dinamizar os equipamentos existentes e o novo centro criativo na promoção da cultura contemporânea, da literacia digital e da educação através do ‘design’.

A Rede de Cidades Criativas da UNESCO foi criada em 2004 com a missão de desenvolver a cooperação internacional entre cidades que identificaram a criatividade como um fator estratégico para o desenvolvimento sustentável.