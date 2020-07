Covilhã: autarca e médico pede testes à chegada para emigrantes

João Casteleiro, presidente da Assembleia Municipal da Covilhã no final dos trabalhos de uma reunião da autarquia, descrevendo que “não gosta de usar esse palco para falar sobre a pandemia”, vestiu a pele de presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira e voltou a apelar aos presidentes de junta de freguesia que testem os emigrantes que cheguem à região.

“Temos de ter cuidado e peço aos presidentes de junta que estão mais perto dos nossos emigrantes, que os testem e que lhes digam para fazer a quarentena”, referiu João Casteleiro, acrescentando que “o papel do presidente de junta é muito importante para poder esclarecer as pessoas e proporcionar condições de segurança a quem não as tenha, para cumprir a pandemia”.

O presidente do conselho de administração do CHUCB salientou ainda o perigo dos assintomáticos, uma situação “que causou perturbações de anos desconhecidos”. João Casteleiro alertou que “os assintomáticos são as pessoas mais perigosas neste momento”, pois não sabendo que estão infetados, “agem como se não estivessem”, referiu.

A terminar, João Casteleiro pediu ainda que os presidentes de junta de freguesia “insistam para que as pessoas usem máscara e evitem os ajuntamentos no café”.