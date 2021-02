Covid nos EUA: 73 mil casos registados nas últimas 24 horas

Desde o início do ano, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica aplicou multas por falhas no serviço de take-away, mas também por ter encontrado estabelecimentos de portas abertas e com clientes ao balcão. Ouvido pela Antena 1, o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, esclarece que, do total de restaurantes fiscalizados, 6,5% estavam a infringir as regras do estado de emergência.