Covid no Reino Unido: sete novos centros de vacinação em massa

O Reino Unido abriu esta segunda-feira sete centros regionais de vacinação em massa, para acelerar e alargar o programa de vacinação contra a covid-19.

O Governo quer vacinar 15 milhões de pessoas consideradas mais vulneráveis até meados de fevereiro e a restante população adulta até outubro.

Mas Mike Peddie, um britânico de 83 anos vacinado esta segunda-feira, teme que nem todos os cidadãos queiram ser vacinados: “Não adianta sermos vacinados, se eles não forem e eu realmente não entendo isso. Precisamos de nos unir e das vacinas para nos unirmos”.

Os lares enfrentam novos surtos, que estão a deixar os profissionais de saúde esgotados. Eva Koffi, que concilia o curso de Medicina com um part-time como cuidadora num lar, diz que tudo mudou de um momento para outro. “Eu fiz um turno no fim de semana e tudo estava bem. Na semana seguinte, quando regressei, todas os nomes no quadro tinham um autocolante a dizer que estavam com covid. Eu fiquei literalmente apavorada”, diz Koffi.

Alemanha, França e Luxemburgo receberam esta segunda-feira os primeiros carregamentos da vacina da Moderna, a segunda a ser aprovada pela Agência Europeia do Medicamento.

Portugal também deve receber esta semana as primeiras doses desta vacina.