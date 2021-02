Covid no Reino Unido: reabertura total pode ser a 21 de junho

O primeiro-ministro Boris Johnson apresentou o plano de reabertura da economia do Reino Unido em quatro etapas, com a possibilidade de que todas as restrições sejam levantadas até 21 de junho.

Estas são as alterações mais importantes com as datas propostas:

8 de março – reabertura de todas as escolas, será permitida convívios ao ar livre entre duas pessoas,

29 de março – convívios ao ar livre entre 6 pessoas (ou 2 famílias) serão permitidos, abertura de instalações desportivas, por ex. campos de ténis,

12 de abril – possível abertura de lojas e instalações que não prestam serviços básicos (por exemplo, hotéis),

17 de maio – novas facilidades, incluindo a possibilidade de realizar refeições dentro dos estabelecimentos ou participar em eventos desportivos.

Como Johnson enfatizou, a flexibilização das restrições dependerá em grande parte das estatísticas, e não das datas propostas atualmente (incluindo o progresso do programa de vacinação, a situação nos hospitais). A prioridade é restaurar a atividade ao ar livre, disse o primeiro ministro.