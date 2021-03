Covid no Reino Unido: número mais baixo de mortos desde outubro

O Reino Unido anunciou 52 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, o número diário de óbitos resultante da pandemia mais baixo desde o início de outubro do ano passado.

O ministério da Saúde britânico adiantou que, com o número de mortos registados nas últimas 24 horas, sobe para 125.516 o número total de óbitos no país desde o início da pandemia.

A mesma fonte oficial acrescentou que o Reino Unido registou mais 4.618 novos casos positivos, o que aumenta o número de contágios para 4.258.438 deste o início da crise sanitária.

Também ainda hoje, o Governo informou que já foram administradas 25.781.120 vacinas, das quais 24.196.211 foram primeiras doses.

O Governo de Boris Johnson iniciou um progressivo alívio das restrições, com a reabertura das escolas no passado 8 de março, e prevê que, se tudo correr segundo os planos previstos, sejam levantadas as medidas de confinamento em 21 de junho.