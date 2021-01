Covid no Reino Unido: número crescente de doentes em cuidados intensivos

Os hospitais do Reino Unido estão novamente a lutar contra o número crescente de doentes nos cuidados intensivos.

O número diário de infeções por covid-19 também não parece estar a diminuir, pelo que a esperança de um começo de ano com algum regresso à normalidade está a esmorecer, avança o The Guardian.

Com o agravamento da crise sanitária no país, o hospital Nightingale, no centro de Londres, deverá começar a receber pacientes covid-19 na próxima semana, pela primeira vez desde a primavera.

Os hospitais no leste da capital estão sob uma pressão sem precedentes. As unidades de Essex e Buckinghamshire já declararam uma espécie de estado de emergência que lhes permite pedir apoios ao governo local. Da mesma forma, outros grandes hospitais do país estão a preparar-se para o pior.

O diário britânico escreve que, pelo quarto dia consecutivo, os casos diários chegaram a 50 mil, e há quase 24 mil pessoas hospitalizadas. Esta sexta-feira, morreram 613 pessoas infetadas com covid-19, sendo que uma delas era uma criança de oito anos com problemas de saúde subjacentes.

Os cientistas britânicos confirmaram que a circulação da nova variante do coronavírus aumentou os casos em cerca de três vezes em novembro.

Ao contrário do que se previa inicialmente, algumas regiões de Londres vão manter as escolas primárias encerradas. Esta reviravolta pode levar os pais de outras áreas a exigir o encerramento das escolas.

Os grandes hospitais da capital, como o Royal London, Barts e UCLH, estão a converter as suas enfermarias em unidades de cuidados intensivos para receber mais pacientes infetados com covid-19.