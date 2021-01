Covid no Reino Unido: novo recorde diário de mortes

O Reino Unido registou 1.564 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário desde o início da pandemia covid-19, elevando o número total de mortes para 84.767 mortes, de acordo com o Governo britânico.

O número de casos identificados desde terça-feira subiu para 47.525, aumentando o total de pessoas com teste positivo no país para 3.211.576 desde o início da pandemia.

Apesar de o número de mortes ter aumentado significativamente nos últimos dois dias, o número de infeções tem vindo a mostrar uma tendência de descida, o que levou o primeiro-ministro, Boris Johnson, a recusar endurecer para já o confinamento em vigor.

“Nós mantemos as coisas sob constante revisão e continuaremos a fazê-lo e, certamente, se houver necessidade de endurecer as restrições, o que não excluo, voltaremos, naturalmente, a esta Assembleia (…)”, prometeu.

Segundo Johnson, as regras do confinamento decretado na semana passada “estão a começar a mostrar sinais de ter algum efeito” em algumas partes do país.

Já na Escócia, a chefe do executivo autónomo, Nicola Sturgeon, anunciou hoje que só as lojas que vendem itens essenciais, como roupa, calçado, produtos para bebés, artigos para a casa e livros, poderão oferecer serviços de recolha nas lojas das compras feitas pela Internet.

Porém, a recolha deve ser feita ao ar livre e com sistemas que evitem filas, vincou, alegando que as regras anteriores davam às pessoas oportunidade para contornar a ordem de ficar em casa, exceto por motivos essenciais, como comprar comida, fazer exercício ou trabalhar.

Cafés e restaurantes, que podem vender para fora, deixam de poder deixar os clientes entrarem para comprar e só podem operar através de uma porta ou janela.