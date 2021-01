Covid no Reino Unido: escolas encerradas e exames cancelados

O Reino Unido entrou este ano com um reforço das medidas de confinamento para tentar controlar a propagação do novo ​​​​​​​coronavírus, tendo decidido encerrar as escolas para quase todos os alunos e cancelar a maioria dos exames.

Pelo menos até fevereiro, os alunos dos ensinos preparatório e secundário vão ter aulas ‘online’, estando o ensino presencial reservado apenas para os alunos com necessidades especiais e filhos de trabalhadores de serviços essenciais.

O encerramento de escolas é uma medida que afeta os alunos de Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, ainda que a data para a reavaliação da medida seja diferente.

Os exames, incluindo os de acesso ao ensino superior, foram também cancelados, sendo substituídos por uma avaliação contínua do aluno, mas os professores alertam que, na ausência de um guia de orientações mínimo, esta solução pode causar disparidade nos critérios de avaliação.

