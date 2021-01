Covid no Reino Unido: confinamento durante seis semanas

Boris Johnson ordenou esta noite que todos na Inglaterra ficassem em casa até meados de fevereiro, lançando um confinamento para tentar salvar o NHS da Grã-Bretanha.

Johnson ordenou o fecho de todas as escolas e lojas não essenciais pelo menos nas próximas seis semanas. O primeiro ministro anunciou que o terceiro bloqueio nacional entrou em vigor imediatamente e, mais uma vez, colocou em casa, ressuscitando o slogan “Fique em casa, proteja o NHS, salve vidas”.

O primeiro-ministro disse que as pessoas só poderão sair de suas casas para comprar alimentos e remédios essenciais, comparecer a consultas médicas, fazer exercícios, trabalhar se for crítico e não puder ser feito em casa e para cuidar de uma pessoa vulnerável. E os britânicos só podem encontrar-se para fazer exercícios ao ar livre com outra pessoa de outra casa.

Todos os desportos de equipa ao ar livre são proibidos, exceto para desportistas de elite e crianças vulneráveis ​​e filhos de funcionários importantes que continuarão a frequentar a escola.

Os parques infantis permanecerão abertos, mas as academias ao ar livre, campos de ténis e campos de golfe estarão fechados.

Os alunos universitários não poderão voltar às faculdades e serão orientados a estudar remotamente de sua residência atual até pelo menos meados do próximo mês.

Boris Johnson justifica as medidas com estatísticas preocupantes sobre o serviço de saúde: os números dos casos e a nova variante do vírus. O número de pacientes hospitalizados aumentou num terço somente na semana passada – para mais de 27.000.