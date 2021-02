Covid no Reino Unido: casos de infeção continuam a diminuir

O Hospital das Forças Armadas em Lisboa recebeu 400 doentes Covid-19 só no último mês. Foi uma das unidades que ajudou a aliviar a pressão nos hospitais do serviço nacional de saúde. Agora, que a pandemia parece estar a abrandar o hospital vai reduzir os meios humanos mas as infra-estruturas vão manter-se para o caso de maior necessidade.