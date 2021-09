Covid no Reino Unido: Boris Johnson vai anunciar medidas para o inverno

O primeiro-ministro Boris Johnson anuncia na terça-feira os planos para controlar a pandemia de covid-19 nos meses de inverno, sendo provável que decida descartar a introdução de passaportes vacinais, avança a Reuters.

Johnson, sob fogo de alguns em seu Partido Conservador governante por aumentar os impostos para consertar uma crise de saúde e assistência social, parece determinado a tentar acalmar esses críticos, abandonando os planos de introdução de passaportes, apesar de um número crescente de casos de coronavírus.

O ministro da Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, disse que não prevê mais bloqueios e que os passes vacinais não serão introduzidos no país, “já que o governo aposta nas vacinas e testes para defender o público”.

“Agora que estamos a entrar no outono e no inverno… o primeiro-ministro esta semana apresentará os planos para controlar a pandemia nos próximos meses e, com isso, deixaremos claro que o nosso programa de vacinas está a funcionar”, disse o governante.