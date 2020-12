Covid no Reino Unido: 574 mortes na véspera de Natal

O Reino Unido registou mais 574 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas e 39.036 novas infeções, que passam a totalizar 2.188.587, divulgou hoje o Ministério britânico da Saúde.

Na quarta-feira tinham sido registadas 744 novas mortes de covid-19 nas anteriores 24 horas, o valor mais alto desde 29 de abril, e 39.237 infeções, também um novo máximo diário.

No total, entre 02 de março e 22 de dezembro, foram notificadas 69.501 mortes de covid-19 no Reino Unido, uma estatística que inclui apenas óbitos que ocorreram dentro de 28 dias após o primeiro teste do paciente positivo.

Até ao momento, o número de casos de infeções totaliza 2.188.587.

De acordo com dados publicados hoje, em 22 de dezembro, havia 2.143 pessoas com covid-19 hospitalizadas, próximo dos 21.683 internados no pico da primeira onda da pandemia, em 12 de abril.

Também em 22 de dezembro, havia 1.529 infetados nos cuidados intensivos.

Relativamente ao número de testes, o Governo britânico deu conta de terem sido feitos, em 23 de dezembro, 507.384 exames.