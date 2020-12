Covid no Reino Unido: 189 mortes antes do “Dia V”

O Reino Unido registou 189 mortes e 14.718 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, uma redução relativamente à véspera, segundo o Ministério da Saúde britânico.

No domingo tinham sido notificadas 231 mortes e 17.272 novos casos, mas os dados do fim de semana são normalmente mais baixos devido ao atraso no processamento.

Atualmente, a média diária dos últimos sete dias é atualmente de 427 mortes e 15.472 infeções.

Desde o início da pandemia covid-19, o Reino Unido contabilizou oficialmente 61.434 mortes de covid-19 e 1.737.960 casos.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, declarou terça-feira o “Dia V” [uma referência ao Dia da Vitória da II Guerra Mundial] devido ao início da vacinação contra a covid-19 no Reino Unido, o primeiro país a aprovar o uso da vacina Pfizer/BioNTech.

As primeiras doses estão a ser distribuídas por cerca de 50 hospitais do país para serem dadas primeiro a residentes e funcionários de lares de idosos, idosos com mais de 80 anos e profissionais de saúde.

A lista continua depois em contagem decrescente em termos de grupos etários e pessoas vulneráveis em termos de risco ou problemas de saúde.

O Reino Unido garantiu 40 milhões doses da Pfizer/BioNTech, mas só uma pequena parte vai estar disponível este ano.