Covid no Reino Unido: 12.057 casos nas últimas 24 horas

O Reino Unido registou 454 mortes e 12.057 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mas estudos indicam que a prevalência da doença está em declínio, de acordo com dados publicados hoje pelo Governo britânico.

Na quarta-feira tinham sido notificadas 738 mortes e 12.718 casos, mas a média diária dos últimos sete dias é de 551 mortes e 12.084 infeções.

Entre 12 e 18 de fevereiro houve uma redução de 26,9% de mortes de covid-19 e de 20,3% no número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em relação aos sete dias anteriores.

Esta tendência coincide com os resultados publicados hoje do estudo React da universidade Imperial College, que avalia regularmente a prevalência do vírus na população, e que indicam que os níveis do novo coronavírus em Inglaterra estão em declínio.