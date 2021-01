Covid no mundo: 10 milhões de americanos vacinados

Cerca de 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos da América (EUA), o país mais afetado a nível global pela atual pandemia, já receberam a primeira dose da vacina contra a doença covid-19, anunciaram esta semana as autoridades sanitárias norte-americanas.

Após um mês do lançamento da maior campanha de vacinação da história do país, este número representa apenas cerca de 3% da população norte-americana, de acordo com as mesmas fontes.

De acordo com os especialistas, a imunidade de grupo é alcançada quando cerca de 75% da população está vacinada.

O número apresentado pelas autoridades sanitárias reflete o grande desafio, em grande parte logístico, que os EUA enfrentam para superar a atual crise, num momento em que o país atravessa a fase mais letal da pandemia, que parece não dar sinais de abrandamento.

As mortes por covid-19 têm vindo a aumentar de forma acentuada nos últimos dois meses e meio (nas últimas 24 horas foram 4.327 óbitos) no território norte-americano e os novos casos diários de infeção pelo novo coronavírus rondam, em média, os 250 mil.

No total, as vítimas mortais registadas no país já são mais de 380 mil, segundo a universidade norte-americana Johns Hopkins, um indicador que cada vez mais se aproxima do número de norte-americanos mortos durante a Segunda Guerra Mundial (cerca de 407.000).

Já os casos de infeções, desde o início da pandemia, já superam os 22 milhões.