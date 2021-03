Covid no Luxemburgo: vai ficar tudo bem… em agosto

Segundo o primeiro-ministro Xavier Bettel, o Luxemburgo terá vacinado a maioria das pessoas até meados do verão para “ter um mês de agosto mais sereno e um retorno saudável às escolas”.

Entretanto, o governo do Luxemburgo decidiu aceitar a abertura “sujeita a condições” das esplanadas, a partir de 7 de abril, um gesto que “tem sobretudo um significado simbólico”, disse Bettel em conferência de imprensa esta quarta-feira.

O chefe de governo luxemburguês lamenta mas afirma que “infelizmente posso garantir que em 23 de junho não será”, ou seja, na data da festa nacional do país., Bettel respondia ao prognóstico do comissário europeu Thierry Breton, que avançou a imunidade coletiva na Europa em 14 de julho, data do feriado nacional na França.

Entretanto, Xavier Bettel manteve-se firme sobre as restrições relativas ao fim de semana da Páscoa, que não conhecerá nenhum relaxamento. “Engana-se quem pensa que o vírus vai caçar ovos com o coelhinho da Páscoa. É uma festa em família, claro, mas o objetivo é evitar o luto familiar mais tarde ”.

Questionado sobre a coordenação das medidas a nível europeu, Xavier Bettel explicou que as decisões são sobretudo ditadas por indicadores nacionais. “Não estamos a pedir permissão aos vizinhos. A situação nos cuidados intensivos está longe de estar saturada no Luxemburgo, com uma taxa de ocupação de 20 a 25%. Muito longe dos 70% que alguns Estados conhecem”, concluiu.