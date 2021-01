Covid no Luxemburgo: teste obrigatório para entrar no país

A partir de sexta-feira o Luxemburgo vai obrigar os viajantes a trazerem consigo um teste PCR para poderem entrar no país.

A medida foi anunciada esta segunda-feira pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Os passageiros que aterrem no aeroporto de Findel, o único aeroporto internacional do país, terão de apresentar um teste PCR negativo com menos de 48 horas em caso de uma viagem que tenha durado mais de 72 horas. Isto para os países da União Europeia, já que os passageiros originários de outros países serão ainda obrigados a fazer um teste complementar à chegada.

Em conferência de imprensa onde um dos temas abordados foi a vacinação. Todos os moradores no Luxemburgo com mais de 75 anos de idade serão convidados por correio para serem vacinados.

Os governantes apresentaram as novas medidas que deverão ser apresentadas ao parlamento luxemburguês antes do final da semana.