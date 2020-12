Covid no Luxemburgo: governo quer restrições até 15 de janeiro

A ministra da Saúde do Luxemburgo Paulette Lenert, esta tarde, em conferência de imprensa com o primeiro-ministro Xavier Bettel, considerou que “os números são elevados demais para um afrouxamento. Conseguimos evitar que aumentassem, mas agora os números precisam de diminuir”.

O governo luxemburguês considera que a situação ainda não está estabilizada, e que por causa de o inverno não ser um período favorável, foi decidido prolongar as medidas restritivas de recolher obrigatório e encerramento de restaurantes. O governo apresenta no parlamento na semana que vem estas medidas.

E no Natal? A ministra da Saúde solicita aos habitantes do país que limitem ao máximo as reuniões familiares durante as festas. “Este fim de ano é diferente dos outros. É um enorme esforço mas o objetivo é evitar grande agrupamentos familiares”, declarou Paulette Lenert.

O primeiro-ministro Xavier Bettel revelou que o objetivo é evitar um confinamento total como em março, e por isso é “necessário manter as restrições atuais”. O governante insistiu ainda que o comportamento dos habitantes do Luxemburgo nos centros comerciais e zonas de comércio tem sido irresponsável, apelando a que as pessoas façam as compras rapidamente e regressem a casa. Bettel acusou a população de irresponsabilidade, sobretudo nas compras de sábado com grandes grupos de pessoas a fazer fila para entrar em lojas e parques de estacionamento de centros comerciais cheios.