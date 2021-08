Covid no Luxemburgo: centro de Howald vai fazer testes à saliva

O centro de testes da cidade luxemburguesa de Howald, na comuna de Hesperange, prepara-se para substituir os testes PCR orofaríngeos por testes de saliva.

A notícia foi avançada pelo próprio Ministério da Saúde do Luxemburgo, nas redes sociais, no final do mês de julho.

De acordo com o comunicado, os testes de saliva começam a ser feitos a partir de 9 de agosto.

Para fazer este tipo de teste, é recomendado aos utentes que evitem fumar, comer, beber, mascar pastilha elástica ou lavar os dentes 30 minutos antes.