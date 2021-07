Covid na Tunísia: o médico que está a emocionar o mundo

Oprimida por uma nova vaga epidémica, a Tunísia atravessa um período dramático. A culpa é do défice de oxigénio nos hospitais do país e da vacinação ainda limitada.

De acordo com as estatísticas mais recentes, apenas 11% da população recebeu a primeira dose, e a progressão da variante Delta está a ter consequências dramáticas neste país do Norte da África. O número de contaminações disparou desde o final de junho, com um pico atingido em 13 de julho.

Nesse dia apenas, foram identificados 8.473 novos casos no país. Um surto que coloca os hospitais públicos em uma situação deplorável. A situação é “catastrófica”, anunciou o porta-voz do Ministério da Saúde, referindo-se ao “colapso” do sistema de saúde.

Um vídeo que circula atualmente nas redes sociais ilustra o drama tunisiano. Vemos o diretor do hospital público de Mateur, no norte do país, irromper em lágrimas diante da impossibilidade de ajudar os doentes. Ao telefone, o médico deplora a falta de oxigénio e a perspetiva de ver seus pacientes morrerem sem a possibilidade de salvá-los.

Imagens fortes vistas centenas de milhares de vezes nas redes sociais e que pode ver aqui: