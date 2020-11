Covid na Suíça: ministro da Saúde preocupado com o Natal

O ministro da Saúde da Suíça mostrou-se este fim de semana preocupado com a evolução da pandemia de covid-19 no país e afirmou mesmo estar preocupado com a quadra natalícia.

“Não sei se podemos salvar o Natal”, avançou Alain Berset ao Matin Dimanche, acrescentando ainda que, neste momento, “é preciso saber conviver com a incerteza”.

Questionado sobre a decisão de não confinar o país, o responsável socialista anotou que essa medida não pode ser aplicada sem o apoio da população.

Recorde-se que ao longo da última semana os vários cantões suíços foram aplicando diferentes medidas de prevenção devido ao aumento do número de infetados pelo novo coronavírus.