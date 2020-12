Covid na Suécia: Estocolmo com cuidados intensivos cheios

Pela primeira vez durante a pandemia, na terça-feira, 99% das unidades de cuidados intensivos na região de Estocolmo foram preenchidas. Isto semanas depois de o país ter começado a inverter a controversa estratégia inicial.

As unidades de cuidados intensivos dos hospitais de Estocolmo atingiram, pela primeira vez desde o início da pandemia, 99% de capacidade. No dia seguinte, quarta-feira, só havia entre cinco a sete vagas disponíveis na capital sueca, de um total de 160, reporta o jornal “Aftonbladet”.

O cenário foi, no mesmo dia, descrito pelo diretor de Serviços Médicos e de Saúde de Estocolmo, Bjorn Eriksson, com a frase “precisamos de ajuda”. Em conferência de imprensa citada pela Reuters, disse que a situação “é muito séria” e que a região foi “consideravelmente mais atingida” pela pandemia do que outros grandes centros urbanos. “Mobilizámos tudo o que podíamos e demos tudo o que tínhamos a dar, para que todos recebessem o atendimento de que precisam. Agora precisamos de continuar a fazer o nosso melhor, todos os atores da sociedade como um todo, para oferecermos resistência ao vírus e à pandemia.”

“Era exatamente esta evolução que não queríamos ver. Isto mostra que nós, habitantes de Estocolmo, estivemos muito em multidão e com muitos contactos fora de casa. Os cuidados de saúde estão agora sob tanta pressão que não há grandes margens no sistema de saúde”, admitiu o responsável.

