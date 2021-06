Covid na Rússia: infeções continuam a aumentar

A Rússia registou um aumento de 14.723 novos casos de infeção de SARS-Cov-2 nas últimas 24 horas, um aumento de perto de 1.200 casos a mais do que no dia anterior, anunciaram as autoridades russas.

No total, a Rússia já registou perto de 5,2 milhões de infetados e 126.000 mortes devido à covid-19, acrescentaram as autoridades.

Só na capital russa, registaram-se 7.704 novos casos de infetados nas últimas 24 horas, o que preocupa as autoridades, uma vez que no início deste mês o aumento de novos casos por dia rondava os 2.900.

O autarca de Moscovo, Sergei Sobyanin, ordenou no sábado que as empresas que não operam nos fins de semana permanecessem “paradas” até ao final desta semana e determinou o encerramento de zonas de restauração e das áreas de recreio infantil. Ordenou ainda que restaurantes e bares se limitassem ao serviço de entrega entre as 23:00 e as 06:00.