Covid na Holanda: 30 detidos em manifestação contra o confinamento

A polícia dos Países Baixos entrou este domingo em confronto com manifestantes que protestavam nas cidades de Amesterdão e Eindhoven contra o confinamento do país, um dia depois de jovens terem incendiado um centro de testes de despiste de covid-19.

Na capital, a polícia recorreu a canhões de água numa das principais praças da cidade para dispersar os manifestantes que participavam no protesto que não tinha sido autorizado pelas autoridades.

Também na cidade de Eindhoven, as autoridades policiais usaram um canhão de água e gás lacrimogéneo para dispersar as centenas de manifestantes, que incluía apoiantes do grupo de extrema-direita e anti-imigração PEGIDA.

A polícia de Eindhoven adiantou, ao final da tarde, ter feito pelo menos trinta detenções e alertou a população para não se deslocar para o centro da cidade, onde decorreram os confrontos.

