Covid na Europa: Jura limita reuniões a 15 pessoas

O cantão suíço de Jura anunciou no final desta semana novas medidas de combate à propagação do novo coronavírus.

De acordo com o 20 Minutes, as medidas, que entram em vigor esta sexta-feira e que duram até 15 de novembro, foram inspiradas no cantão de Valais, que o BOM DIA noticiou.

Veja, em baixo, as medidas tomadas por categorias:

Restauração:

– Estabelecimentos de restauração encerram às 22h00. Dentro dos mesmos, não poderá haver mais de quatro clientes por mesa, exceto se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

Estabelecimentos públicos e privados:

– Os estabelecimentos de diversão, cinemas, piscinas, museus, teatros, bibliotecas e semelhantes mantêm-se abertos, desde que seja mantida a distância de segurança de 1,5 metros ou seja usada máscara;

– Uso de máscara obrigatório em locais de trabalho fechados;

– Suspensão de visitas utentes de casas de repouso e doentes hospitalizados;

– Reuniões e eventos públicos ou privados limitados a 15 pessoas;

Desporto:

– Proibição de desportos de contacto, exceto a nível profissional;

– Treinos e jogos de equipas profissionais à porta fechada;

– Suspensão de atividades desportivas destinadas às camadas jovens;

Educação:

– Cursos universitários passam a ser ministrados à distância