Covid na Europa: jovens sofrem problemas psicológicos

Os serviços hospitalares europeus têm constatado um aumento da procura de apoio psiquiátrico por parte de adolescentes, com mais casos de dificuldades em lidar com as restrições do combate à pandemia.

Em França, as hospitalizações de menores de 15 anos aumentaram em 80%. A tendência é similar na Bélgica: no caso do hospital Erasme, em Bruxelas, as consultas triplicaram, desde setembro, e há quem tenha de esperar três meses para ser visto por um especialista.

Os médicos definiram três níveis na gravidade dos casos. No primeiro, os jovens falam da sensação de perda e da angústia sobre o futuro, mas nos níveis seguintes surgem casos de patologias graves.

“No segundo nível temos os problemas de transtornos alimentares, sobretudo a anorexia. Temos jovens que perderam 20 kg e os pais nem se se aperceberam disso. No terceiro nível temos casos de grandes depressões, que incluem mesmo situações de psicose, em que há um sentimento de perseguição e de paranóia”, explicou Marie Delhaye, psiquiatra pediátrica no Hospital Erasme à Euronews.

O hospital resolveu reorganizar o serviço e faz agora hospitalizações mais curtas dos pacientes, mas com tratamentos mais intensivos.

As consequências da pandemia na vida familiar, tanto a nível económico como emocional, também poderão agravar o quadro e obrigar a tratamentos recorrentes no futuro.