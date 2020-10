Covid na Europa: britânicos sufocados com novas restrições

Os habitantes e empresários de Blackpool, Inglaterra, iluminaram o principal marco da cidade, a Torre de Blackpool, com as letras “SOS”, como forma de protesto perante as restrições a que têm sido sujeitos devido ao novo coronavírus.

De acordo com o The Sun, as medidas preventivas têm tido um forte impacto nos negócios locais, razão pela qual cerca de mil comerciantes assinaram uma carta, enviada ao primeiro-ministro Boris Johnson, onde vincaram as dificuldades pelas quais estão a passar desde que o estado de alerta em Blackpool foi elevado para o nível 3.

O Reino Unido decidiu instaurar um sistema nivelado conforme o número de infetados de cada região.

Os níveis vão de 1 a 3 e representam, respetivamente, estados de alerta moderado, elevado e muito elevado.

Caso o nível 3 seja mantido em Blackpool, os residentes temem perder centenas de empregos até ao final de 2020.