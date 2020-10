Covid na Bélgica: método de ensino está a ser repensado

O aumento de número de casos positivos ao novo coronavírus nas escolas belgas está a fazer com que Bruxelas repense todo o setor da educação.

As aulas presenciais foram canceladas e substituídas por aulas à distância, uma decisão tomada no passado domingo, dia 25 de outubro, após reunião urgente do governo belga com as autoridades sanitárias.

De acordo com o Le Soir, a confederação Valónia-Bruxelas decidiu transferir todo o ensino secundário para a modalidade à distância a partir de quarta-feira. Também o feriado de Todos os Santos, programado de 2 a 6 de novembro, já havia sido estendido até ao próximo dia 11 de novembro.

Depois dessa data, o ensino na Bélgica deverá seguir uma de duas vias: educação à distância ou aulas intercaladas, de forma a não encerrar, por completo, os estabelecimentos de ensino.

Recorde-se que os profissionais de saúde locais têm-se mostrado preocupados com a possível rutura dos cuidados intensivos.