Covid na Bélgica: escolas reabrem mas restrições continuam

Com mais de metade da população vacinada contra a Covid-19, o uso de máscara deixou de ser obrigatório ao ar livre, a partir deste domingo, em Israel. A medida, integrada no quadro do levantamento progressivo das restrições de combate à pandemia, foi anunciada na última semana pelo ministro israelita da Saúde, Yuli Edelstein, que salientou o baixo nível de mortalidade registado no país.