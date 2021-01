Covid na Austrália: tenistas portugueses retidos em hotel

Os tenistas portugueses Pedro Sousa e Frederico Silva vivem dias difíceis em Melbourne, onde estão retidos num quarto de hotel, em vésperas do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam, devido à pandemia da covid-19.

O número dois português e 107.º do ‘ranking’ ATP está numa situação distinta de Frederico Silva (182.º ATP), que ficará em isolamento até ao final do mês, por ter viajado num avião com um passageiro que testou positivo ao novo coronavírus, mas ainda assim não conseguiu ter autorização para sair do quarto de hotel.

“Não está fácil. Se tudo tivesse corrido normalmente, teria saído no domingo para treinar, mas houve alguns problemas no sistema de testes e adiaram os treinos para hoje. Hoje, houve problemas nos transportes e todos os jogadores que treinavam antes das 15:00, que era o meu caso, tiveram os treinos cancelados. Portanto, ainda não saí do hotel desde que cheguei no sábado, mas espero amanhã [terça-feira] conseguir treinar”, contou o lisboeta, em declarações à Lusa.

Enquanto não recebe autorização para treinar em ‘court’ com o sul-coreano Soonwoo Kwon (96.º ATP), que substituiu como seu parceiro de treino o canadiano Vasek Pospisil (61.º), que está em quarentena, depois de ter viajado “num dos voos afetados”, Pedro Sousa diz estar “a fazer algum exercício físico no quarto, embora não dê para fazer grande coisa.”

Bem diferente é a situação do jovem Frederico Silva, de 25 anos, que vai ficar em confinamento nos próximos 12 dias, uma vez que viajou desde Doha, onde assegurou o apuramento inédito para o quadro principal do ‘major’ australiano, num voo onde foi detetado um caso positivo à covid-19.

“Houve uma reunião ontem [domingo], via Zoom, em que se falou na possibilidade de se fazer uma ‘bolha’ dentro da ‘bolha’ geral, só para os jogadores em confinamento. Até agora ainda não nos disseram nada, mas parece-me muito difícil que isso possa vir a acontecer”, admitiu Frederico Silva, à Lusa.

Apesar de ter viajado na companhia do seu treinador Pedro Felner, o tenista das Caldas da Rainha está alojado num piso distinto e, como não pode privar com o técnico, tem feito “algum trabalho com o preparador físico em sessões online.”

“Consigo fazer alguma coisa de treino físico, mas nunca é a mesma coisa. Temos combinado começar a fazer agora duas sessões diárias para tentar evitar ao máximo a perda de condição física”, explicou.

Além das “três horas diárias de exercício no quarto” e de estar ainda em fase de “adaptação ao fuso horário, Frederico Silva garante estar “bem fisicamente”, embora “a nível emocional seja um pouco mais complicado.”

“Obviamente, não queríamos estar nesta situação, mas temos de aceitar o melhor possível e tentar geri-la da melhor forma”, confessou o esquerdino, que ocupa o restante tempo isolado a “ver séries, jogar Playstation e a falar com a família, namorada e amigos para tentar o ocupar o dia o máximo possível.”