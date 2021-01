Covid na Alemanha: ultrapassados os dois milhões de casos

A Alemanha ultrapassou esta sexta-feira o limiar de dois milhões de infetados com o novo coronavírus, com a chanceler, Angela Merkel, a defender restrições muito mais rigorosas face à pandemia de covid-19.

O país mais populoso da União Europeia registou 22.368 casos nas últimas 24 horas, num total de 2.000.958, anunciou hoje o Instituto Robert Koch de Saúde (RKI).

A Alemanha contabilizou no mesmo período 1.113 óbitos, elevando o total para 44.994.

Num encontro dos dirigentes do seu partido conservador, a União Cristã Democrática (CDU), Merkel afirmou que o vírus só poderia ser contido com medidas muito mais duras e apelou à realização de uma reunião das autoridades na próxima semana, disse uma fonte que participou na reunião, confirmando as notícias nos ‘media’ locais.

De acordo com o ‘site’ de notícias da revista Der Spiegel e do diário Bild, as medidas incluem a reintrodução dos controlos fronteiriços, como na primavera passada, a introdução geral das máscaras FFP2, a imposição do teletrabalho e mesmo o encerramento dos transportes públicos.

Contudo, nesta fase, trata-se apenas de uma lista de hipóteses de trabalho que ainda não foram discutidas com os líderes dos estados regionais alemães. Na Alemanha, como estado federal, estes são em última instância responsáveis por questões como a saúde e os transportes públicos.