Covid na Alemanha: sem vacina não há apoios

Os subsídios e apoios a pessoas não-vacinadas contra a covid-19 em breve deixarão de ser pagos pelo Estado na Alemanha durante os períodos em que tenham de fazer quarentena, anunciou o ministro da Saúde.

A decisão, negociada com as regiões alemãs, entrará em vigor a partir do dia 1 de novembro. “Diz-se, por vezes, que se trata de uma pressão sobre os não-vacinados, mas eu penso que é preciso ver as coisas de outra maneira, é uma questão de justiça”, explicou Jens Spahn (na foto acima) numa conferência de imprensa.

Até agora, as pessoas colocadas em quarentena eram indemnizadas para compensar a perda de rendimentos. Vários ‘Länder’ (Estados regionais) já puseram, contudo, fim a essa prática.

Leia mais em Jornal de Notícias.