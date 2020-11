Covid na Alemanha: número de pacientes em cuidados intensivos em forte aumento

Na Alemanha, o número de pacientes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos ascendia no sábado a 3.630, dos quais 2.098 – 57% – com respiração assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos.

Cinco vezes mais do que os números registados há um mês, a 15 de outubro, quando eram 655 os doentes em estado grave.

Na próxima quarta-feira, a chanceler Angela Merkel reúne-se com os chefes dos governos dos estados federados para tentar chegar a acordo sobre “um grande pacote com as próximas medidas necessárias” para conter a pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.373.381 mortos resultantes de mais de 57,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.