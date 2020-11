Covid na Alemanha: novo recorde de infeções diárias

A Alemanha registou um novo máximo de 23.542 novas infeções nas últimas 24 horas, 1.676 mais do que na quinta-feira, e 143 acima do registo de infeções diárias do último sábado, segundo o mais recente balanço.

De acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizado na quinta-feira à noite, o total de positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 751.095, com 12.200 óbitos, sendo 218 nas últimas 24 horas.

Cerca de 481,7 mil já recuperaram da doença e o número de casos ativos é de cerca de 257,2 mil, estima o RKI.