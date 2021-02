Covid na Alemanha: Merkel lamenta reação tardia no outono

As autoridades de saúde alemãs registaram 10.237 novas infeções devido ao novo coronavírus nas últimas 24 horas e 666 mortes por covid-19, segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI). A chanceler Angela Merkel admitiu que a Alemanha não agiu com rapidez suficiente no outono.

Na quinta-feira da semana passada, foram contabilizadas 14.211 novas infeções e 786 mortes. O número máximo de infeções foi registado em 18 de dezembro com 33.777 novos contágios num dia e 1.244 óbitos em 14 de janeiro.

O número de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, em 27 de janeiro de 2020, chegou aos 2.310.233, 2.087.600 pessoas já recuperaram, e o número de mortes pela covid-19 soma agora as 63.635.

Na Alemanha, atualmente, há 159.300 casos ativos do SARS-CoV-2.

No país, a incidência acumulativa continua a diminuir, situando-se em 64,2 casos por 100 mil habitantes – em comparação aos 68 casos por 100 mil habitantes de quarta-feira e 80,7 na semana anterior – e as novas infeções totalizaram 53.380 numa semana.

Em 28 de janeiro, a incidência acumulada caiu para menos de 100 pela primeira vez desde o final de outubro e na terça-feira caiu para menos de 75 em três meses. O pico de incidência na esfera federal havia sido registado em 22 de dezembro com 197,6 novas infeções por 100.000 habitantes numa semana.

O objetivo do Governo alemão nos últimos meses foi baixar a incidência para menos de 50 de forma sustentável, nível que considera necessário para poder refazer todas as cadeias de contágio.

Angela Merkel e os chefes de governo dos Estados concordaram, na quarta-feira, em prorrogar até 7 de março as restrições à vida pública em vigor desde o início de novembro e que foram reforçados em meados de dezembro. Escolas e salões de cabeleireiro poderão abrir mais cedo, embora com medidas de higiene rígidas.

“Não encerrámos a vida pública cedo o suficiente ou sistematicamente perante sinais de uma segunda vaga e advertências de vários cientistas”, disse Merkel aos legisladores alemães.

