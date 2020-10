Covid na Alemanha: mais 8.685 infetados em 24 horas

A Alemanha registou 8.685 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número muito abaixo do balanço de sábado (11.176), porque nem todos os estados federados comunicam os dados no fim de semana.

No entanto, o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia já tinha assinalado que no sábado o número de novos positivos tinha disparado por incluir vários casos registados na quinta-feira, devido a um problema técnico no servidor, que levou a que os dados fossem comunicados tardiamente e não entrassem na contagem de sexta-feira.

O número de novas infeções registadas esta segunda-feira é o dobro dos 4.325 novos casos contabilizados na segunda-feira da semana passada.

Segundo os dados do RKI atualizados, o número total de casos positivos desde a primeira infeção registada no país, no final de janeiro, é de 437.866, com 10.056 mortes, mais 24 que nas 24 horas anteriores.

Cerca de 326.100 pessoas já recuperaram da doença.