Covid na Alemanha: Governo quer prolongar confinamento

O governo alemão quer estender o confinamento parcial em vigor até 14 de março devido à pandemia de covid-19, de acordo com um projeto de acordo consultado esta quarta-feira pela agência de notícias francesa AFP.

No texto, o governo alemão refere que as infeções abrandarem no país, mas as “variantes do coronavírus estão a espalhar-se, tornando necessário que as restrições continuem em vigor nas próximas semanas”.

Segundo o texto, os cabeleireiros deverão abrir a 01 de março.

Na terça-feira, a chanceler alemã, Angela Merkel, mostrou-se favorável ao prolongamento, até pelo menos 01 de março, das medidas restritivas em vigor na Alemanha devido à pandemia da doença covid-19.