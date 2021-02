Covid na Alemanha: desconfinamento não pode levar a nova vaga

O ministro da Economia alemão alertou para a “importância que a reabertura da Economia” não leve a um “ressurgimento de novas infeções” pelo novo coronavírus, sendo que o confinamento continuará até sete de março.

“Na reunião de hoje vamos concentrar-nos na boa cooperação e diálogo regular com as associações económicas, e vamos falar de ajuda económica relacionada com a pandemia e de como abrir a economia de uma forma e, ao mesmo tempo, evitar uma terceira vaga”, disse Peter Altmaier no discurso de abertura da quarta reunião com entre 40 associações económicas e o Ministério da Economia desde o início da pandemia, cita a Efe.

Segundo relata a agência de notícias de Espanha é entendimento do Governo alemão que tudo o que for feito deve ter em conta que a abertura da economia não aconteça na Alemanha como em alguns países vizinhos, onde tem havido uma “situação dramática” em termos de novas infeções.

Nas últimas 24 horas, a Alemanha registou 3.856 novas infeções por coronavírus – em comparação com 3.379 há uma semana – e 528 mortes, em comparação com 481, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, atualizados à meia-noite.