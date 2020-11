Covid na Alemanha: apesar da desaceleração governo prolonga restrições

A Alemanha registou 21.695 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI), números que apesar de elevados mostram uma tendência de desaceleração.

O número de mortes, igualmente nas últimas 24 horas, é de 379, abaixo do máximo registado num dia, 410, na última quarta-feira. No sábado da semana passada, o número de novas infeções foi de 22.964 casos, segundo o RKI.

O máximo absoluto em um dia na Alemanha, desde o início da pandemia, registou-se sexta-feira, dia 20 de novembro, com 23.648 novos casos.

Durante a pandemia, o número de mortos com ou de covid-19 na Alemanha é de 15.965. Já o número total de infeções verificadas pelo RKI chega a 1.028.089, das quais 711 mil são consideradas pacientes recuperadas.

A incidência cumulativa por sete dias entre 100 mil habitantes foi, na sexta-feira, de 136 infeções, uma ligeira diminuição em comparação com as 137,8 do dia anterior. Esse é o indicador determinante, segundo o RKI, para classificar uma região ou zona como de risco, que ocorre a partir de 50 casos por 100 mil habitantes em sete dias.

Este dado tem levado o governo regional da capital e da cidade-estado a decidir que as restrições em vigor durante as festas de Natal não serão relaxadas, como em grande parte do país. A chanceler Angela Merkel e líderes regionais concordaram, na última quarta-feira, em estender as medidas atuais até ao final de janeiro, inicialmente previstas apenas para novembro.