Covid: medidas restritivas de Portugal mal recebidas em Bruxelas

Nem todos os que cruzam a fronteira portuguesa terão de apresentar um teste negativo, além do passe sanitário que certifica vacinação ou recuperação da covid-19. Segundo o jornal Expresso, as exceções são para quem tenha recuperado da doença há menos de seis meses, trabalhadores transfronteiriços e crianças menores de 12 anos.

A nova regulamentação aplica-se a partir de 1 de dezembro em todos os acessos a Portugal, seja por via aérea, marítima ou terrestre.

Ao BOM DIA, o embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, afirmou que há uma “certa confusão quanto a estas medidas” e insistiu que fique claro que “Portugal não fecha as suas fronteiras”, mas exige testes PCR ou antigénicos a todos os viajantes que entrem no seu território.

Esta segunda-feira, o governo português informou formalmente a Comissão Europeia sobre a novas medidas. Esta posição de Portugal não é, no entanto, bem recebida em Bruxelas porque “os países devem evitar impor medidas adicionais aos viajantes detentores de um certificado covid emitido na UE. E devem informar a Comissão e os outros Estados-membros 48 horas antes se pensam introduzir novas restrições”.

Eric Mammer, porta-voz da Comissão, insistiu que os Estados-membros devem “abster-se de barreiras indevidas” aos passageiros vacinados e recuperados da covid-19.