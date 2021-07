Covid em Portugal: mais de três mil casos confirmados

Portugal regista esta quarta-feira oito mortes atribuídas à covid-19, o número mais elevado desde 14 de abril, 3.285 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, e uma diminuição nos internamentos, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de novos casos é também o mais elevado desde 11 de fevereiro, dia em que o país notificou 3.480 casos.

No boletim epidemiológico da DGS assinala-se que estão hoje internadas 603 pessoas com covid-19, menos 10 do que na terça-feira, 130 das quais em unidades de cuidados intensivos, menos três.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 52,2% do total das novas infeções, concentrando 1.717 novos casos.