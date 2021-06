Covid em Portugal: mais de 2.300 novos casos nas últimas horas

Portugal regista esta quarta-feira 2.362 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, um valor semelhante a dados de meados de fevereiro, quatro mortos com covid-19 e um aumento nos internamentos.

Desde o dia 17 de fevereiro, quando se registaram 2.324 contágios, que o número de novos casos diários não ultrapassava os dois mil.

No boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) assinala-se que estão hoje internadas 504 pessoas com covid-19, mais 12 do que na terça-feira, 120 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais uma.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 56,5% do total das novas infeções, concentrando 1.336 novos casos.

Os dados revelam também um aumento substancial do número de casos na região Norte, que tem hoje 435 novas infeções, na região do Algarve, com 254 casos e na região Centro, com 224.

As quatro mortes nas últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3) e na região Autónoma da Madeira.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 1.337 casos ativos, totalizando 33.471 e que 1.021 foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 828.990 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.096 pessoas e foram registados 879.557 casos de infeção.