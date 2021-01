Covid em Portugal: carrinha com vacinas despista-se na A2

Uma carrinha que transportava vacinas para a covid-19 despistou-se esta manhã na A2, entre Águas de Moura e Alcácer do Sal. O condutor ficou com alguns ferimentos mas as vacinas não terão sido danificadas.

O veículo seguia no sentido Norte-Sul da A2, sob escolta da GNR, quando se despistou ao quilómetro 63, tendo embatido no separador da autoestrada e capotado. Ao que JN conseguiu apurar junto de fonte da GNR, as vacinas que estavam a ser transportadas não foram afetadas.

À hora desta publicação o veículo acidentado continuava no local, sob vigilância das autoridades, aguardando a chegada de um novo que pudesse levar as vacinas até ao destino final, que seria Ourique.

