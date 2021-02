Covid em Portugal: 75% dos concelhos em risco extremo

Mais de 75% dos concelhos portugueses estão em risco extremo devido ao número de casos de covid-19, tendo registado uma taxa de incidência acumulada superior a 960 por 100 mil habitantes, entre 13 e 26 de janeiro, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgado, estão neste patamar 234 dos 308 concelhos portugueses (75,9%), ou seja, mais 19 em relação à análise divulgada a 25 de janeiro.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa “corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

Apenas um concelho tem zero casos de infeção: Velas, nos Açores.

Saíram desta lista entre a última análise e a de hoje os concelhos do Corvo, que se mantinha desde o inicio da pandemia sem casos e que tem agora uma incidência acumulada de 216, as Lajes do Pico e São Roque, todos na Região Autónoma dos Açores.