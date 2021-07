Covid em Portugal: 2.170 casos nas últimas 24 horas

Portugal registou esta terça-feira mais 2.170 casos de infeção do novo coronavírus, num dia sem alterações nos internamentos em enfermaria, que estão nos 613, e em que há menos três doentes em cuidados intensivos por covid-19, num total de 133.

Segundo boletim epidemiológico de hoje, 6 de julho, nas últimas 24 horas verificou-se uma morte atribuída à covid-19, registada na região Norte, elevando o número de óbitos em Portugal para um total de 17.118.

Estão agora internadas nos hospitais nacionais 613 pessoas e 133 estão nas unidades de cuidados intensivos, menos três do que na segunda-feira.

Lisboa e Vale do Tejo, com 1.151 novos casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, concentra 53% do total de casos registados nas últimas 24 horas.