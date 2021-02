Covid em França: variante britânica ainda é uma ameaça

O primeiro-ministro de França, Jean Castex, anunciou esta quinta-feira que 20 departamentos franceses estão em vigilância reforçada podendo haver medidas adicionais como confinamentos locais a partir de 06 de março, caso a situação pandémica não melhore.

O chefe do Governo disse em conferência de imprensa que “a situação se degradou nos últimos dias” e que metade dos novos casos registados no país é provocada pela variante do Reino Unido.

“Sabemos que esta variante, que se dissemina depois do fim de janeiro, pode vir a produzir a qualquer momento, uma nova escalada epidémica já que é mais contagiosa”, afirmou o governante.

Assim, mais cidades para além de Nice e Dunquerque podem ver as suas populações confinadas ao fim de semana, para além do recolher obrigatório instaurado em todo o território nacional entre as 18h00 e as 06h00.