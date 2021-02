Covid em França: vacina russa pode ser opção

O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, disse que França utilizará a vacina russa Sputnik-V desde que esta obtenha as autorizações das autoridades sanitárias europeias.

“As vacinas não têm nacionalidade” afirmou Le Drian em entrevista à emissora Europe 1.

O ministro acrescentou que se a vacina “Sputnik-V receber a aprovação” da autoridade europeia e da Alta Autoridade Sanitária, “em França não há nenhum bloqueio”.

De acordo com as conclusões de um estudo publicado na revista científica The Lancet, a vacina Sputnik-V tem uma eficácia de 91,6%.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse na terça-feira à noite que a vacina russa só pode ser distribuída depois de o produtor apresentar um pedido de autorização à União Europeia.

“A partir do momento em que seja apresentada (a autorização), rapidamente as autoridades europeias e as nossas autoridades nacionais vão examinar cientificamente essa vacina, de forma independente, e em função dos resultados e das provas, será homologada ou não”, afirmou Macron.